ABD'li çip devi Lam Research'ten Hindistan'a dev yatırım! Hint Bakan 'dönüm noktası' olarak değerlendirdi

ABD merkezli çip ekipmanı üreticisi Lam Research, Hindistan'ın Karnataka eyaletine 1,2 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımın, Hindistan’ın büyüyen yarı iletken üretim kapasitesini desteklemeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Lam Research, yatırım için Karnataka Sanayi Bölgesi Geliştirme Kurulu (KIADB) ile bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu. Şirket, Hindistan’daki yarı iletken ekosistemini desteklemek amacıyla teknoloji, altyapı ve insan kaynağına yönelik çeşitli yatırımlar yapmayı planlıyor.

Hindistan BT Bakanı, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Lam Research’ün yatırımını ülkenin yarı iletken sanayisi için kritik bir dönüm noktası ve hükümetin yarı iletken vizyonuna duyulan büyük bir güvenin göstergesi olarak değerlendirdi.

Hindistan, yarı iletken üretimini güçlendiriyor

Hindistan, son yıllarda yerli çip üretimini teşvik etmek amacıyla çeşitli politikalar hayata geçiriyor. Modi hükümeti, yarı iletken sektörüne yatırım çekmek için vergi teşvikleri ve altyapı desteği sağlarken, küresel çip üreticilerini de ülkeye çekmeye çalışıyor. Lam Research’ün yatırımı, Hindistan’ın bu alandaki iddialı hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak.

Hindistan, 2030 yılına kadar küresel çip üretim pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedeflerken, Lam Research gibi şirketlerin yatırımları, ülkenin yarı iletken tedarik zincirinde güçlü bir konum elde etmesine yardımcı olabilir.