ABD'li dev bankalardan Trump'a uyarı! Ortak mesaj verdiler: Fed ile oynamayın

Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma yönündeki açıklamalarına karşı ABD’nin önde gelen bankacılarından dikkat çekici bir tepki geldi. Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup ve JPMorgan Chase’in CEO’ları, Fed’in bağımsızlığını açıkça savundu.

Dört bankanın CEO’su, toplamda 12 trilyon doların üzerinde bankacılık varlığını temsil ediyor. Verdikleri ortak mesaj ise net: Para politikasına siyasetin karışması sadece ABD ekonomisini değil, küresel finansal sistemi de tehdit eder.

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, CNBC’ye yaptığı açıklamada "Merkez bankasının bağımsızlığı, Fed'in bağımsızlığı çok önemli ve bunu korumak için mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bank of America CEO’su Brian Moynihan da benzer şekilde, istikrarlı ve bağımsız bir Fed’in “ABD gibi büyük bir küresel ekonominin işleyişi için kritik önemde” olduğunu belirtti.

Citigroup CEO’su Jane Fraser ise Fed’in güvenilirliğinin doğrudan bağımsızlığına bağlı olduğunu vurguladı. Fraser, bunun ABD’nin küresel rekabet gücü ve sermaye piyasalarının sağlığı açısından gerekli olduğunu söyledi.

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ise “Fed ile oynamak olumsuz sonuçlar doğurabilir” diyerek siyasi müdahalenin risklerine dikkat çekti.