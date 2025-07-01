ABD’li dev bankalardan Türkiye vurgusu: Yatırımcıya mesaj var

ABD’nin önde gelen iki yatırım bankası JPMorgan ve Morgan Stanley, müşterilerine Türk tahvilleri ve lira satın almaları yönünde tavsiyesinde bulundu.

Her iki bankanın stratejistleri de, önümüzdeki aylarda yatırımcıların Türkiye’deki yavaşlayan enflasyona odaklanmasını bekliyor. Ayrıca, olası faiz indirimlerinin de piyasaları destekleyebileceğine dikkat çekiliyor.

Lira alım tavsiyesi

Bloomberg'te yer alan habere göre, JPMorgan stratejistleri Michael Harrison ve Anezka Christovova paylaştıkları bir notta, Yurtiçi ve yurtdışı jeopolitik risklerin azaldığını ve yaz aylarında faiz oranlarında bir indirim için koşulların oluştuğunu ifade etti.

Stratejistler, müşterilere, lira cinsi 4 yıl vadeli tahviller satın almalarını önerdi. Ayrıca, lirada alım tavsiyesinde de bulunuldu.

Dün, CHP'nin Kurultay davasının 8 Eylül'e ertelendiği açıklanmıştı. Açıklamanın ardından tahvil getirileri düşmüş, TL ise ralli yapmıştı.

"Enflasyondaki düşüşe dikkat etmesini bekliyoruz"

Hande Küçük öncülüğündeki Morgan Stanley stratejistleri CHP'nin Kurultay davasının Eylül'de ertelendiğini hatırlatarak "Yatırımcıların yaz ayında ivme kazanmasını beklediğimiz enflasyondaki düşüşe daha fazla dikkat etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, vadeli işlemler yoluyla lira carry trade’i önerdi.

Stratejistler, TCMB'den Temmuz toplantısında ve sonraki 3 toplantıda 250'şer baz puanlık faiz indirimi bekliyor.