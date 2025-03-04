ABD'li dev teknoloji şirketleri değer kaybederken New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones, endeksi yüzde 0,9 azalarak 42.796,74 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,7 azalışla 5.808,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 azalışla 18.263,29 puana geriledi.

ABD'nin Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri yürürlüğe girerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi. Trump, söz konusu ülkelere yönelik yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinin başlayacağını belirtmiş, yatırımcıların son dakikada anlaşma yapılabileceğine dair beklentilerini rafa kaldırmıştı.

Çin ve Kanada'dan cevap gecikmedi

Trump ayrıca fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları nedeniyle Çin'den ithalata uygulanan ek yüzde 10 tarife oranını yüzde 20'ye çıkarmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau buna cevaben ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu. Çin de Trump'ın bu hamlesine ABD'den ithal belirli tarım ve gıda ürünlerine yüzde 15'e kadar ek gümrük vergileri ve bazı Amerikan şirketlerine yaptırımlarla yanıt verdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD'nin gümrük vergilerine tarife ve tarife dışı tedbirlerle karşılık vereceklerini, söz konusu tedbirleri pazar günü açıklayacağını söyledi.

Trump'ın Kongre konuşması yatırımcıların odağında

Analistler, tırmanan ticaret savaşının imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri gibi halihazırda ekonomi üzerinde baskıya işaret eden verilerle birlikte, yatırımcılarda ticaret politikalarının etkileri hakkında daha fazla endişeye yol açtığını kaydetti. Bu tarifelerin ne kadar süreyle devam edeceğinin belirsizliğini koruduğuna işaret eden analistler, Trump'ın bugün Kongre'de yapacağı konuşmanın da beklendiğini aktardı.

Bu gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 8'den fazla artarak 24,7'ye ulaştı ve 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi ise 4 baz puan azalışla yüzde 4,14'e indi. Dolar endeksi de yüzde 0,5 azalarak 106,20'ye düştü.

Teknoloji ve otomotiv hisseleri düşüşte

Ticaret savaşı endişeleri, ABD'li dev teknoloji şirketlerinin hisselerini de baskılarken, Amazon'un hisseleri yüzde 2,5, Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 2, Meta'nın hisseleri yüzde 1,5 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Öte yandan, Kuzey Amerika'ya yayılan tedarik zincirlerine sahip olan General Motors'un hisseleri yüzde 4'e yakın ve Ford'un hisseleri yüzde 2,5 geriledi. Ayrıca, Çin'deki araç satışları şubatta yaklaşık yüzde 50 azalan Tesla'nın hisseleri de yaklaşık yüzde 4 düştü.