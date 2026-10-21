ABD'li devden iflas başvurusu: Borsadan da çekiliyor

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Dünyanın en büyük görsel içerik şirketlerinden Getty Images, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla ABD'nin Delaware eyaletindeki iflas mahkemesine başvurdu. Şirket, ABD'de "Chapter 11" olarak bilinen iflas koruma süreci kapsamında faaliyetlerini sürdürecek. Yeniden yapılandırmanın çalışanları, müşterileri ve iş ortaklarını etkilemesi beklenmiyor.

533 milyon dolarlık yeniden yapılandırma planı

Getty Images'ın 12 Ekim'de alacaklılarıyla vardığı anlaşma, Getty ailesi ve Koch Equity Development tarafından şirkete 533 milyon dolara kadar yatırım yapılmasını öngörüyor. Plan kapsamında 270 milyon dolarlık teminatsız tahvil borcu kapatılacak, diğer borçların ödeme koşulları ise iyileştirilecek.

Getty Images CEO'su Craig Peters, başvurunun daha önce açıklanan finansal yeniden yapılandırma planının bir parçası olduğunu belirterek şirketin normal faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Yeniden yapılandırmanın yıl sonuna kadar tamamlanması, Getty Images'ın halka açık şirket statüsünden çıkarak Getty ailesi ve Koch Equity Development kontrolünde özel bir şirkete dönüşmesi bekleniyor.

Shutterstock birleşmesi iptal edilmişti

Getty Images, Ocak 2025'te rakibi Shutterstock ile yaklaşık 3,7 milyar dolarlık birleşme anlaşmasına varmıştı. Ancak İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumunun (CMA), rekabet endişeleri nedeniyle Shutterstock'ın editoryal içerik faaliyetlerinin satılmasını şart koşmasının ardından anlaşma Temmuz 2026'da feshedilmişti.

Birleşmenin gerçekleşmemesiyle finansal seçeneklerini yeniden değerlendiren şirket, ikinci çeyrekte 85,8 milyon dolar net zarar açıklamıştı. Haziran sonu itibarıyla toplam borcu ise yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaşmıştı.

Borsadaki işlemleri askıya alınmıştı

Mali sorunlar Getty Images'ın borsa performansına da yansıdı. Şirketin hisseleri, fiyatın aşırı düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle 29 Eylül'de New York Borsası'nda işlemden kaldırılırken 30 Eylül'den itibaren tezgah üstü piyasada işlem görmeye başladı.