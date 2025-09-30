ABD'li enerji devi Exxon Mobile 2 bin çalışanını işten çıkaracak!

ABD'li enerji devi Exxon Mobil, uzun vadeli yeniden yapılanma stratejisi kapsamında küresel çapta 2 bin çalışanını işten çıkaracak.

Bloomberg News'te yer alan habere göre Şirket CEO’su Darren Woods’un çalışanlara gönderdiği notta işten çıkarmaların şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4'üne denk geldiğini söyledi.

Exxon’un yüzde 70’ine sahip olduğu Kanada merkezli Imperial Oil de pazartesi günü çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkaracağını açıklamıştı.

Exxon’un raporlarına göre, şirket 2024 sonunda dünya çapında 61 bin kişiyi istihdam ediyordu. Bu verilere göre 2019’dan bu yana şirketin çalışan sayısı yüzde 20 azaldı.

Son aylarda Chevron, ConocoPhillips ve BP gibi büyük petrol şirketleri de OPEC ve müttefiklerinin artırdığı arz sonucu düşen petrol fiyatları nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkarma kararı almıştı.