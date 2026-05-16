Goldman ve Citigroup yetkilileri Çinli finans otoriteleri ile görüştü

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) Başkanı Wu Qing ve Pekin Parti Sekreteri Yin Li, Pekin'de ABD'li finans devlerinin yöneticileri ile bir araya geldi. Citigroup Üst Yöneticisi (CEO) Jane Fraser ve Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı David Solomon, Çinli finans otoriteleri ile sermaye piyasalarının dışa açılması süreçlerini ele aldı. Görüşmeler, Trump'ın Çin ziyareti kapsamında gerçekleşti. Trump, Çin'e en son 2017 yılında resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Görüşmelerde varlık yönetimi ve sınır ötesi finansman alanlarında iş birliğinin artırılması üzerinde duruldu. Pekin Parti Sekreteri Yin Li, Citigroup'un ülkedeki faaliyetlerini genişletmesini ve uluslararası yatırımları Çin'e çekmesini beklediklerini ifade etti. CSRC Başkanı Wu Qing ve Fraser, küresel ekonomik ortam ile Çin sermaye piyasalarının dışa açılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Eş zamanlı olarak, Çin Halk Bankası Başkan Yardımcısı ve Devlet Döviz İdaresi Direktörü, Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı David Solomon ile ayrı bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Pekin'e gelen heyette Apple, Meta, Boeing ve Cargill gibi küresel ölçekli şirketlerin üst düzey yöneticileri de yer aldı. Ankura China Advisors Pekin Direktörü Alfredo Montufar-Helu, bu zirvenin ABD merkezli yöneticilerin kurumsal diplomasi yürütmesi ve taleplerini doğrudan iletmesi için bir alan sunduğunu belirtti. Siyasi liderlerin ticaret, yapay zeka ve jeopolitik gerilimler üzerindeki ilişkileri yürütmeye çalıştığı bu dönemde, kurumsal temsilcilerin varlığı Çin pazarının önemini gösteriyor.

Çin ile Boeing arasında yeni bir uçak anlaşması sağlandı

Pekin temaslarının tamamlanmasının ardından uçakta açıklamalarda bulunan Trump, Çin'in 200 adet Boeing uçağı satın almayı kabul ettiğini bildirdi. Trump, bu sipariş hacminin ilerleyen dönemde 750 adet uçağa kadar yükselebileceğini sözlerine ekledi. Bu ticari anlaşma kesinleştiği takdirde, havacılık şirketi Boeing'in Çin ile yaklaşık 10 yıldır gerçekleştirdiği ilk büyük hacimli satış sözleşmesi olacak.

Finansal otoritelerin ve kurumsal liderlerin gerçekleştirdiği bu temaslar, küresel sermaye akışlarını şekillendirerek iki ülke arasındaki yıllık ticari trendlerin seyrini etkileme potansiyeli taşıyor.