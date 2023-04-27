ABD'li giyim firması GAP, 1800 çalışanını işten çıkarıyor

Bu kapsamda GAP, iş gücünün yaklaşık 1800 azaltılmasını içeren yeniden yapılandırma planını duyurdu. GAP'in geçici üst yöneticisi Bob Martin, yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların yıllık 300 milyon dolarlık tasarrufla sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Martin, şirketin işletme modelini basitleştirip optimize ederek, yaratıcılığı yükselterek ve müşteri deneyiminin her boyutunda daha iyi teslimat sağlayarak GAP'i yeniden yapılandırmak için gerekli adımları atacaklarını dile getirdi. GAP, Eylül 2022'de çeşitli departmanlarda yaklaşık 500 çalışanın işine son vermişti.

Şirket, 2022'nin son çeyreğinde beklentilerin üzerinde zarar açıklamış ve 2023 satışlarının da tahminlerinin altında olduğunu bildirmişti.

Dropbox, çalışanlarının yüzde 16'sının işine son veriyor

Bulut depolama hizmeti sağlayıcısı Dropbox da çalışanlarının yaklaşık yüzde 16'sına karşılık gelen 500 personelini işten çıkaracağını açıkladı.

Şirketin üst yöneticisi Drew Houston, yayımladığı mesajında, son zamanlardaki ekonomik gerilemeden kaynaklanan ters rüzgarların müşterileri ve işleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, daha önce kazanç sağlayan yatırımların artık sürdürülebilir olmadığını kaydetti.