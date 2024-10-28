ABD'li Kalkınma Finansmanı Kuruluşu'ndan Türkiye mesajı: Amerikan şirketleri için ideal ortak

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) CEO Yardımcısı Nisha Biswal, Türkiye’yi Amerikan şirketleri için ideal bir ortak olarak tanımlayarak, Türkiye’nin bölgesel ticaret ve iş fırsatları açısından önemine dikkat çekti.

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan ticaret odalarının İstanbul’da düzenlediği AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Biswal, ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, Avrupa ve Asya pazarlarına açılan stratejik bir geçit olarak dikkat çektiğini vurgulayan Biswal, Amerikan şirketlerinin Türk şirketleriyle ortaklıklar kurmasının ve yatırım yapmasının önemine değindi.

Biswal, “Türkiye sadece büyük bir pazar değil, aynı zamanda bölgeye açılan bir ticaret merkezi. ABD olarak Türkiye’deki Türk şirketleriyle olduğu kadar, Türk şirketlerinin faaliyet gösterdiği diğer gelişmekte olan ekonomilerde de ortak projelerde yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zirvede ulaştırma, enerji ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere birçok sektörde yatırım fırsatlarının ele alındığını belirten Biswal, “AmChams Avrasya, ticaret ve yatırımı teşvik eden etkili bir platform sunuyor. Türkiye’deki AmCham’in özellikle güçlü bir rol oynadığını biliyorum” dedi.