ABD'li patron, şirketi satıp 240 milyon dolarlık geliri çalışanlarına dağıttı
ABD merkezli Fibrebond'un yöneticisi Graham Walker, şirketi enerji devi Eaton'a satarken, elde edilen gelirin yüzde 15'ini de çalışanlarına ikramiye olarak dağıttı. Çalışanların 5 yıl boyunca toplam 240 milyon dolarlık ikramiye alacakları öğrenildi.
ABD merkezli enerji şirketi Eaton, Louisiana'daki elektrikli aletler için muhafaza kutuları üreten Fibrebond'u satın almak için dikkat çeken bir şartı onayladı.
Eaton, Fibrebond için 1,7 milyar dolarlık teklifte bulunurken, Fibrebond'un yöneticilerinden Graham Walker da satıştan elde edilen gelirin yüzde 15'inin çalışanlarına ikramiye olarak verilmesi şartını koştu.
Çalışanlara 240 milyon dolarlık ikramiye
İki tarafın da el sıkışması ile tamamlanan anlaşma, Fibrebond'un 540 çalışanın 5 yıl boyunca ortalama 443 bin dolarlık ikramiye almasını sağladı. İkramiye tutarının toplamda 240 milyon dolara denk geldiği öğrenilirken, çoğu çalışanın tam tutarı alabilmesi için şirkette belirli bir süre kalması gerekiyor.
Başarıyı korumak için önemli
Walker, bu talebin şirketin başarısının ve operasyonların istikrarının korunması için önemli bir motivasyon olduğunu söylerken, birçok çalışanın ikramiyeleriyle borçlarını kapattığı öğrenildi. Bazı çalışanlar ise parayı yurt dışındaki aileleriyle bir araya gelmek için kullandı.