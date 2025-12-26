ABD'li patron, şirketi satıp 240 milyon dolarlık geliri çalışanlarına dağıttı

ABD merkezli enerji şirketi Eaton, Louisiana'daki elektrikli aletler için muhafaza kutuları üreten Fibrebond'u satın almak için dikkat çeken bir şartı onayladı.

Eaton, Fibrebond için 1,7 milyar dolarlık teklifte bulunurken, Fibrebond'un yöneticilerinden Graham Walker da satıştan elde edilen gelirin yüzde 15'inin çalışanlarına ikramiye olarak verilmesi şartını koştu.

Çalışanlara 240 milyon dolarlık ikramiye

İki tarafın da el sıkışması ile tamamlanan anlaşma, Fibrebond'un 540 çalışanın 5 yıl boyunca ortalama 443 bin dolarlık ikramiye almasını sağladı. İkramiye tutarının toplamda 240 milyon dolara denk geldiği öğrenilirken, çoğu çalışanın tam tutarı alabilmesi için şirkette belirli bir süre kalması gerekiyor.

Başarıyı korumak için önemli

Walker, bu talebin şirketin başarısının ve operasyonların istikrarının korunması için önemli bir motivasyon olduğunu söylerken, birçok çalışanın ikramiyeleriyle borçlarını kapattığı öğrenildi. Bazı çalışanlar ise parayı yurt dışındaki aileleriyle bir araya gelmek için kullandı.