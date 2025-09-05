ABD'li petrol üreticisinden işten çıkarma kararı! Yüzde 25 etkilenecek

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen petrol üreticisi ConocoPhillips, 10 Kasım'dan itibaren ülke genelinde işten çıkarmalara başlayacağını duyurdu.

Şirket, küresel işgücünün yüzde 20 ila 25'ini etkileyecek bu kararın, geniş çaplı bir yeniden yapılanma kapsamında alındığını belirtti.

Yaklaşık 13 bin çalışanı bulunan şirkette bu, 2 bin 600 ila 3 bin 250 kişinin işten çıkarılması anlamına geliyor.

Reuters tarafından görülen bir şirket bildirisine göre, ConocoPhillips CEO'su Ryan Lance'in çalışanlara gönderdiği bir video mesajında da bu işgücü kesintisinin detayları aktarıldı.

Şirket sözcüsü Dennis Nuss'un açıklamalarına göre, etkilenecek çalışanlara 60 günlük ön bildirim, kıdem tazminatı ve dış yerleştirme yardımı sunulacak.