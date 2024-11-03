ABD'li restoran zincirinden iflas başvurusu

TGI Fridays, şirketin varlık ve borçlarının 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında olduğu bildirerek iflas koruma başvurusunda bulundu

Ünlü yemek zinciri 39 restoranına finansman desteği sağlandığını ve operasyonların devam ettiğini duyurdu. COVID-19 ve sermaye yapısı nedeniyle mali krize giren şirket, yeniden yapılandırma ile kurumsal altyapıyı güçlendirecek.

Hostmore'n anlaşmadan vazgeçmesi son darbe oldu

Eylül ayında, TGI Fridays’i satın alacağını duyuran Hostmore, anlaşmayı iptal etmişti. Bu kararın ardından TGI Fridays’in hisseleri yüzde 90 düştü. Şirkete kayyum atanırken, İngiltere’deki 35 restoran kapatılarak binden fazla çalışan işten çıkarıldı.

41 ülkedeki 56 farklı bayi iflastan etkilenmeyecek

Marka ve fikri mülkiyet haklarının sahibi olan TGI Fridays, 41 ülkede 56 farklı bayide hizmet veriyordu. Şirket ise bu bayilerin bağımsız olarak sahiplenildiğini ve iflas sürecinden etkilenmeyeceklerini bildirdi.