ABD'li sendikalardan Trump'a 'ek tarife' tepkisi! Kararın ekonomiye etkilerini tek tek anlattılar

Trump, Kanada, Meksika ve Çin’e ek gümrük vergisi getirirken ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı John Murphy, kararın ekonomiye büyük zarar vereceğini savundu.

Başkanın sorunları çözmek yerine 'Amerikalı aileler için fiyatları artıracak ve tedarik zincirlerini bozacak' yolu seçtiğini söyleyen Murphy, ABD Ticaret Odası olarak alınan önlemlerin etkisini değerlendirmek için üyeleriyle istişarelerde bulunacaklarını ve ekonomik zararların önüne geçmek için adımlar atacaklarını kaydetti.

İmalat sektörü endişeli

Ulusal İmalatçılar Birliği Başkanı ve CEO’su Jay Timmons da gümrük vergilerinin üretim sektörüne zarar vereceğini vurgulayarak, “ABD'li imalatçılar zaten artan maliyetlerle mücadele ediyor. Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi, tedarik zincirlerini bozarak küresel rekabet gücümüzü tehdit ediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli imalatçılar için bu durum ciddi ekonomik sıkıntılar doğuracaktır” dedi.

Timmons, ek vergilerin ABD'deki üreticilerin maliyetlerini artıracağını, rekabetçiliğini zayıflatacağını ve Amerikan istihdamını riske atacağını ifade etti.

İşçi sendikalarından karışık mesajlar

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) Başkanı Shawn Fain ise Trump yönetiminin ABD’li işçileri koruma konusunda daha kapsamlı adımlar atması gerektiğini belirterek, “Amerikan imalat işlerini korumak için alınan agresif gümrük vergisi önlemlerini destekliyoruz. Ancak işçilerin, göçmenlik ve uyuşturucu politikasıyla ilgili bir tartışmada piyon olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Fain, fabrikaların kapanmasını önlemek için tarifelere ihtiyaç duyulduğunu ancak Trump yönetiminin genel işçi politikalarının ABD’li çalışanları daha da zor duruma soktuğunu ifade etti. ABD’nin ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmesi gerektiğini belirten Fain, “Eğer Trump, NAFTA, USMCA ve DTÖ anlaşmaları nedeniyle yok olan mavi yakalı işlere gerçekten çözüm bulmak istiyorsa, ticaret sistemimizi köklü bir şekilde gözden geçirmelidir” diye konuştu.