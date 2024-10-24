ABD'li sigara devi tazminat ödemelerine başladı! Hesabını kontrol edenler rakamlara inanamadı

ABD'de mahkeme gençleri nikotin bağımlılığına sürüklediği gerekçesiyle, elektronik sigara üreticisi Juul'un, 440 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Geçtiğimiz ay açıklanan kararın ardından Juul, mağdurların tazminat ödemelerine başladı.

Sahte olduğunu düşündü

Hesaplarını kontrol eden mağdurlar ise büyük şok yaşadı. Juul'un tazminat ödemesine karar verilen mağdurlardan Howard Feinstein, davadan fazla bir şey beklemiyordu. Ancak banka hesabını kontrol ettiğinde, 3 bin dolardan fazla ödeme yapıldığını gördü.

Washington'da yaşayan 55 yaşındaki emlakçı gördüğü rakam karşısında şoka uğradığını ve önce bunun sahte olduğunu düşündüğünü söyledi. Büyük sürpriz yaşayan adam kazancını sosyal medyada da kutladı. Aldığı tazminatın bir kısmı ile kredi kartı borcunu ödeyeceğini belirten Feinstein, "Bu para daha iyi bir zamanda gelemezdi, bu yüzden bu işi takip ettikleri için çok minnettarım." dedi.

Feinstein, 16 yaşında sigara içmeye başladığını ve birkaç yıl boyunca da Juul'un sadık müşterilerinden biri olduğunu söyledi.

Ödemeler 15 bin dolar ile 10 bin dolar arasında değişiyor

Öte yandan davanın baş avukatı Dena Sharp, ödemelerin 15 bin dolar ile 10 bin dolar arasında değiştiğini, ortalamanın ise 240 dolar olduğunu söyledi.

Juul’un çıkışı ile elektronik sigaralar yaygınlaştı

Juul’un piyasaya çıktığı 2015’ten sonra gençler arasında elektronik sigara kullanımı hızla artmış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gençler arasındaki nikotin bağımlılığı riski için “salgın” ilan etmişti.