ABD'li ünlü ekonomist Hanke'den TCMB'ye kritik faiz uyarısı

Ekonomi yönetiminin yeni politikası ile faizler yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50 seviyesine kadar yükseltildi. Swap hariç net rezervler, artarak 39 milyar dolar seviyesine çıktı. Kredi derecelendirme kuruluşları peş peşe Türkiye’nin kredi notunu yükseltti.

CNBC-e'nin haberine göre enflasyon eylül ayında 1 yılın ardından tekrar yüzde 50 seviyesinin altına inse de henüz tatmin edici bir gerileme yok. Yıl başından beri aylık enflasyon sadece haziran ayında yüzde 2'nin altında kaldı.

Ekonomideki tüm bu sürece dikkat çeken John Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke, merkez bankalarının enflasyonla ilişkisini kedi-fare oyununa benzetiyor. Merkez bankalarının enflasyonu tam olarak bitirmek istemediklerine, gelişmiş ülkelerde yüzde 2, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 5’lik enflasyonun ekonomik büyüme için faydalı olduğuna dikkat çekiyor.

'TCMB enflasyonla mücadelede zemin kaybetti'

TCMB’nin faiz indirimine yönelik beklentiler ötelenirken, Steve Hanke, Merkez'in faiz artırması gerektiğini savunarak, para arzının enflasyonu düşürmek için hala çok hızlı arttığını ve TCMB'nin enflasyonla mücadelede zemin kaybettiğini söyledi.



