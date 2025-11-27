ABD'li uzmanlardan Sarsılmaz'a tam not

Sarsılmaz Silah Sanayi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ABD pazarındaki temsilcisi SAR USA ile bu hafta ABD atıcılık medyasının 3 saygın yayınında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu görünürlük, şirketin uluslararası arenadaki yükselişini ve global sektör medyasındaki etkisini bir kez daha teyit etti. ABD pazarında Türk mühendisliğine duyulan güveni pekiştiren bu gelişme, markanın pazar payını büyütmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor.

Modern tabanca segmentinde öne çıkıyor

ABD atıcılık dünyasının prestijli yayınlarından Guns & Ammo, bu ayki sayısının kapağında Sarsılmaz'ın SAR9 SOCOM Compact modeline yer verdi. Yayında, modelin tasarım anlayışı, teknik kabiliyetleri ve performans testleri detaylı şekilde ele alındı. SAR9 SOCOM Compact, modern tabanca segmentinde öne çıkan modeller arasında gösterildi.

Sarsılmaz'ın bir diğer başarısı ise American Rifleman dergisinde SAR9 SC Gen3 modelinin "Haftanın Tabancası" seçilmesi oldu. Derginin hazırladığı, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan video incelemesinde, tabancanın kompakt yapısı, ergonomisi ve sunduğu yüksek performansa işaret edildi.

Ateşli silahlar ve taktik ekipmanlar üzerine uzmanlaşmış RECOIL platformu da aynı hafta içinde SAR9 serisini mercek altına aldı. Yapılan detaylı içerik paylaşımında, Sarsılmaz'ın ürün çeşitliliği, mühendislik gücü ve kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımı öne çıkarıldı.

ABD pazarındaki marka bilinirliğini artıran Sarsılmaz, Türk savunma sanayisi ürünlerinin uluslararası rekabet gücü adına da önemli bir referans oluşturdu.

Faaliyetlerini 1880'den bu yana sürdüren ve Türkiye'nin en büyük özel sektör silah üreticilerinden biri olan Sarsılmaz, hem askeri hem de sivil segmentte geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Şirketin, merkezi Miami'de bulunan ABD temsilcisi SAR USA ise markayı Amerikalı kullanıcılarla buluşturarak küresel büyüme stratejisinde kritik rol oynuyor.