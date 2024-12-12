ABD'li varlık yönetimi firmasından dikkat çeken TL tahmini

ABD merkezli varlık yönetim firması Pinebridge ve yatırım yönetimi zinciri T. Rowe Price'ın fon yöneticileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politikalarına işaret ederek, Türk lirasının 2025’te en iyi yatırım tercihi olacağını söyledi.

'Türk lirası önemli bir carry trade oldu'

Bloomberg HT'nin haberine göre, T. Rowe Price Stratejisti ve Portföy yöneticisi Wenting Shen, “Türk lirası uzun pozisyonlar, Haziran 2024’ten bu yana bazı çoklu varlık portföylerimizde önemli bir carry trade oldu - ani değer kaybının ardından yakın zamanda pozisyona ekleme yaptık. Bu işlemin önümüzdeki aylarda da devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Türk lirası Trump’ın vergi tehdidinden çok az etkileniyor

Pinebridge’de gelişmekte olan küresel sabit gelir eş başkanı Anders Faergemann’a göre de Türkiye’nin para birimi ve borcu Trump’ın ikinci döneminde gümrük vergisi tehdidinden çok az etkileniyor.

Faergemann, “Hâlâ Türk lirasının zayıflayacağını veya değer kaybedeceğini iddia edebilirsiniz, ancak bu ölçülü bir hızda olacak. TCMB faiz oranlarını düşürürken, belki de tahvillere de bakmanız gerektiğini tartışabilirsiniz” dedi.

Hedge fonları Türk para birimine yöneldi

Türk lirası, Donald Trump’ın geçen ay ABD başkanlık seçimlerini kazandığı hafta en az etkilenen gelişmekte olan piyasa para birimlerinden biri oldu. Hedge fonları, kamu bankalarının para birimine verdiği destek ve cazip getiri beklentisinden cesaret alarak Türk para birimine yöneldi.