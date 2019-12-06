ABD'li yargıçtan Halkbank'ın 'sınırlı temsil' talebine red

06 Aralık 2019

ABD Bölge mahkemesi yargıcı Richard Berman, Halkbank'ın , ABD mahkemelerinin yargı yetkisi olmadığını iddia etmeden önce, İran yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik suçlamalar için mahkemeye resmi bir ifade vermesi gerektiğini belirtti.

Berman, "Eğer Halkbank bölge mahkemesinin yargı yetkisine yönelik bir karar vermesini istiyorsa, bu ikilemi ortadan kaldırmak onun elinde: New York'a gelsin ve suçlamalara cevabını versin ya da onun yerine hukuk müşaviri cevaplasın" dedi.

Yargıç, Halkbank'ın mahkemeye gelip ifade vererek mahkemenin yargı yetkisi olmadığını iddia etme hakkını kaybetmeyeceğini söyledi. Manhattan'daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim'de Halbank'ı, ABD'nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Öte yandan Ekim başında Türkiye'nin Suriye operasyonunu başlatmasıyla da ABD ve Türkiye arasındaki gerilim iyice tırmandı.

Bankayı 'firari' olarak nitelendirilmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiaları "yasadışı, çirkin" bir adım olarak nitelendirmişti. Halkbank, şimdiye kadar resmi olarak mahkemeye gelmedi. Savcılar bankayı "firari" olarak nitelendirdiler ve mahkemeye gelmezse yaptırım getirilmesini talep edebileceklerini belirttiler.

Halkbank'ın avukatı Ana Buling, "Bölge mahkemesinin, Halkbank'ın özel katılım talebini reddetme kararına katılmıyoruz. Bu talep Halkbank'ın haklarından feragat etmeden mahkemenin yargı yetkisi olmadığını iddia etmesini sağlayacaktı" dedi.

Buling, "Müvekkilim ile mahkeme kararını dikkatlice inceleyeceğiz ve yasal seçeneklerimizi değerlendireceğiz" diye ekledi. Halkbank, iddianame ve yargı sürecini Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye'ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak nitelemişti.

Halkbank ayrıca, 21 Kasım'da ABD Bölge mahkemesi yargıcı Richard Berman'ın redd-i hakim talebinde bulunmasını isteyeceklerini belirtmişti. Berman dün, Halkbank'ın resmi olarak mahkemeye gelip ifade vermediği sürece talebi değerlendirmeyeceğini söyledi.