ABD'lilerin yarısından fazlası maddi durumlarının kötüye gittiği görüşünde

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, 1-15 Nisan tarihlerinde ABD'de yaşayan 18 yaş ve üstü 1000'den fazla kişiye ekonomik beklentilerini sordu.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 55'i maddi durumlarının kötüye gittiğini belirtirken, bu oran 2024'teki yüzde 47 ve 2025'teki yüzde 53 seviyesinin üzerine çıkarak rekor düzeye ulaştı.

Katılımcıların yüzde 62'si emeklilik için yeterli birikime sahip olamamaktan endişe ederken, yüzde 60'ı ciddi bir kaza ya da hastalık durumunda sağlık masraflarını karşılayamamaktan kaygı duyduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 54'ü sahip olduğu yaşam standardını sürdürebilme konusunda endişe yaşarken, yüzde 48'i sağlık hizmetleri için tıbbi masrafları karşılayamama konusunda kaygılı.

Katılımcıların yüzde 41'i aylık faturalarını ödeme, yüzde 40'ı ise çocuklarının üniversite masraflarını karşılayabilme konusunda endişeli olduğunu aktardı.

Konut giderlerini karşılayabilme konusunda kaygılananların oranı ise yüzde 35 olarak belirlendi.