ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i aştı
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve ABD'de enflasyon endişelerinin güçlenmesiyle tahvil piyasalarında satış baskısı arttı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesinin üzerine çıktı.
Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin sonucunda hızla yükselen petrol fiyatları, kalıcı enflasyon endişelerine neden oldu.
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona karşı politika sıkılaştırmasına gideceği yönündeki beklentilerin artması, uzun vadeli tahvil faizlerini de yukarı çekti.
Tahvil piyasalarında satış baskısı artarken, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5'in üzerini gördü.
Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi en son Ekim 2023'te yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkmıştı.