ABD'nin 18-24 Ocak petrol sondaj kule sayısı açıklandı
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 6 azalarak 472'ye geriledi.
AA
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 azalarak 472'ye geriledi; son bir yılda ise 27 azaldı.
Perşembe gününü 77,30 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 77,54 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,40 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 74,13 dolar seviyesinde tamamlamıştı.