ABD'nin 300 milyon dolarlık planı rafa kalktı

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ABD Savunma Bakanlığı, stratejik stoklarını güçlendirmek için planladığı 16 bin ton pil sınıfı lityum karbonat alım ihalesini iptal etti. 300 milyon dolar büyüklüğündeki ihale, ABD'nin kritik minerallerde güvenli tedarik zinciri oluşturma hedefinde yaşanan son aksaklık oldu.

Savunma Lojistik Ajansı'nın (DLA) internet sitesinde yayımlanan duyuruda ihalenin iptal edildiği belirtilirken, kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Çin bağımlılığını azaltma hedefi

Lityum, elektrikli araç bataryaları, enerji depolama sistemleri ve savunma sanayisi açısından kritik öneme sahip hammaddeler arasında yer alıyor. ABD, son yıllarda bu alanda Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı stratejik öncelikleri arasına alırken, küresel arz zincirindeki kırılganlık ve fiyat dalgalanmaları bu süreci zorlaştırıyor.

Çin'de pil sınıfı lityum karbonat fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 yükseldi.

İhale iki kez ertelenmişti

İhale ilk olarak 2 Temmuz'da duyurulmuş, teklif verme süresi ise 17 Temmuz'dan önce iki kez ertelenmişti. Tedarikçilerden beş yıl boyunca geçerli olacak sabit fiyat teklifleri istenirken, hükümetin sözleşme kapsamında 1 milyon ila 300 milyon dolar arasında alım yapmayı planladığı belirtilmişti.

Kritik minerallerde ikinci iptal

Ulusal Savunma Stoku'nu yöneten DLA, geçen yıl da batarya, havacılık ve savunma sanayisinde kullanılan kobalt alım ihalesini iptal etmişti. Art arda gelen iptal kararları, ABD'nin kritik mineral tedarik zincirini güvence altına alma sürecinde karşılaştığı zorlukları yeniden gündeme taşıdı.