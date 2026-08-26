ABD'nin borcu tarihi eşiği geçti: En çok harcama yapan başkan belli oldu

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ABD'nin federal borcu Ağustos 2026'da 40 trilyon doların üzerine çıkarak yeni bir eşiği geride bıraktı. Borcun geldiği seviye, son beş ABD başkanının görev dönemlerinde yaşanan artışları da yeniden gündeme taşıdı.

Hazine Bakanlığı verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, nominal dolar bazında en büyük artış Donald Trump dönemlerinde gerçekleşti. Trump'ın 2017-2021 arasındaki ilk döneminde borç 7,8 trilyon dolar artarken, ikinci döneminin ilk 19 ayında buna 3,83 trilyon dolar daha eklendi. Böylece iki dönem birlikte değerlendirildiğinde artış 11,63 trilyon dolara ulaştı.

Obama ikinci, Biden üçüncü sırada

Barack Obama'nın iki dönemlik başkanlığında federal borç 9,32 trilyon dolar yükseldi.

Joe Biden'ın tek döneminde ise artış 8,45 trilyon dolar oldu. Biden böylece toplam artışta üçüncü sıraya yerleşirken, tek başkanlık dönemi karşılaştırıldığında Trump'ın ilk dönemindeki 7,8 trilyon dolarlık artışı geride bıraktı.

George W. Bush'un iki döneminde borç 4,9 trilyon dolar, Ronald Reagan'ın iki döneminde ise 1,86 trilyon dolar arttı.

Borç artışı "başkanın harcaması" değil

Ancak bu rakamlar başkanların doğrudan ne kadar para harcadığını göstermiyor. Federal borç bütçe açıkları, vergi gelirleri, Kongre'nin aldığı harcama kararları, zorunlu sosyal harcamalar ve mevcut borca ödenen faiz gibi birçok unsurun birleşimiyle büyüyor.

Bu nedenle bir başkan göreve geldiğinde ve ayrıldığında görülen borç seviyeleri arasındaki farkı doğrudan o başkanın "harcaması" olarak değerlendirmek yanıltıcı olabiliyor.

Asıl baskı faizden geliyor

ABD'nin karşı karşıya olduğu esas sorun ise borcun büyüklüğünden çok borcu taşımanın daha da pahalılaşması. Sosyal Güvenlik, Medicare, Medicaid ve gazilere yönelik ödemeler gibi zorunlu harcamalar federal bütçenin büyük bölümünü oluştururken, yükselen faizler borç servis maliyetini de artırıyor.

Bu nedenle 40 trilyon dolarlık eşik, ABD'nin mali görünümüne ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Borcun önümüzdeki dönemde hangi hızla büyüyeceği ise ekonomik büyüme, bütçe açıkları, faizler, vergi gelirleri ve Washington'ın harcama politikalarına bağlı olacak.