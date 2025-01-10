ABD'nin bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri Fed'in adımlarını nasıl etkileyecek?

Enflasyon-resesyon ikilemi tüm dünyada varlığını korurken, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişeler devam ediyor. ABD'nin de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri ise bugün ülkenin ana gündem maddesini oluşturuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed yetkililerinden açıklamalar...

Ülke ekonomisini değerlendiren Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, "Çekirdek enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum" derken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'i aşağı yönlü bir politika faizi patikasında gördüğünü belirterek, bu yolda ilerlemeye devam etme hızının gelen verilere bağlı olacağına dikkati çekiyor.

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise faiz oranlarının şu anda uzun dönemli seviyelerine çok yakın olabileceğini belirterek, ileriye dönük olarak para politikasının kademeli bir şekilde ve verilere göre ayarlanmasından yana olduğunu kaydetti.

Dolar endeksi yükselişte

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 109,3 seviyesine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,69'dan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıya rağmen, Trump kaynaklı risklerin devam etmesi ve güvenli liman varlıklara yönelimin artmasıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 673 dolar seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı da yatay seyirle 76,9 dolardan işlem görüyor.