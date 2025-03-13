ABD'nin bütçe açığı 1 trilyon doları aştı!

ABD’de borç ve bütçe açığı, Başkan Donald Trump’ın görevdeki ilk ayında daha da derinleşti. Hazine Bakanlığı’nın verilerine göre, mali yılın henüz yarısı tamamlanmadan bütçe açığı 1 trilyon doları geçti. 2025 mali yılının ilk beş ayında toplam açık 1,15 trilyon dolara ulaşırken, bu rakam 2024’ün aynı dönemine göre yaklaşık 318 milyar dolar, yani yüzde 38 daha yüksek seviyeye çıktı.

Şubat ayında bütçe açığı 307 milyar doları aşarak Ocak ayına kıyasla yaklaşık iki buçuk kat arttı. Aynı zamanda 2024 Şubat ayındaki açığa göre yüzde 3,7’lik bir yükseliş yaşandı. Hazine Bakanlığı sözcüsü, hükümet gelir ve harcamalarının bu ay rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

Net faiz giderleri rekor seviyede

ABD’nin ulusal borcu 36,2 trilyon dolara yükselirken, faiz ödemeleri bütçedeki en büyük harcama kalemlerinden biri olmaya devam ediyor. Şubat ayında ulusal borcun finansmanı için yapılan net harcamalar 74 milyar dolara geriledi. Ancak, 2025 mali yılının başından bu yana toplam faiz ödemeleri 396 milyar dolara ulaşarak savunma ve sağlık harcamalarının hemen ardından geldi.

Sosyal Güvenlik ve Medicare programları, ABD bütçesinde en büyük maliyet unsurları olmaya devam ederken, hızla artan bütçe açığı ve borç yükü ekonomi üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.