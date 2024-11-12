ABD’nin çip kısıtlamaları Asya piyasalarını sarstı

ABD'nin Çin'e yönelik çip satışlarına yeni kısıtlamalar getirmesi, Asya'daki yarı iletken üreticilerinin hisselerinde sert düşüşlere yol açtı.

Hafta sonunda ABD'nin, TSMC'ye (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) belirli ileri teknoloji çiplerin Çin'e ihracatını durdurması yönündeki talimatı sonrası, TSMC'nin hisseleri yüzde 2,8 geriledi. Tayvan'ın genel endeksi Taiex ise yüzde 1,5 kayıp yaşadı.

Güney Kore'de Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 1,8 düşerken, Japonya'da Tokyo Electron yüzde 1,7, Lasertec yüzde 3,2 ve Disco Corporation yüzde 1,9 değer kaybetti.

Ancak Japonya'nın Topix endeksi yüzde 1 yükselişle dikkat çekti. Öte yandan Çin’in en büyük çip üreticisi SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) hisseleri, sabah saatlerinde hafif bir yükselişin ardından yüzde 3,6 düşüş yaşadı.