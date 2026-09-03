ABD'nin dış ticaret açığı bir ayda yüzde 24 arttı

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ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı temmuzda aylık bazda yüzde 24,4 artışla 88,6 milyar dolara ulaşırken, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 89,4 milyar dolar olması yönündeydi.

Haziran ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 71,2 milyar dolar olarak revize edildi.

Ülkenin ihracatı temmuzda önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 310,7 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 2,8 artarak 399,3 milyar dolara çıktı.

En büyük açık Meksika'ya

ABD'nin Meksika'ya verdiği açık, temmuzda 7,2 milyar dolar artışla 27,5 milyar dolara yükseldi, Kanada'ya verdiği açık 3,7 milyar dolar azalışla 3,2 milyar dolara indi.

Ülkenin temmuzda en yüksek açık verdiği diğer ticaret ortakları ve açık rakamı şöyle:

Vietnam 23,3 milyar dolar, Tayvan 18,1 milyar dolar, Çin 15,2 milyar dolar, Güney Kore 10,4 milyar dolar, Avrupa Birliği 8,9 milyar dolar, Almanya 5,6 milyar dolar, Hindistan 5 milyar dolar, Malezya 4,8 milyar dolar, Japonya 4,2 milyar dolar, İrlanda 3,9 milyar dolar, İtalya 2,5 milyar dolar, Fransa 1,3 milyar dolar, İsviçre 598 milyon dolar ve İsrail 504 milyon dolar.

Söz konusu dönemde ABD'nin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise ve dış ticaret fazlası şöyle:

Hollanda 7,8 milyar dolar, Güney ve Orta Amerika 6,6 milyar dolar, Hong Kong 3,1 milyar dolar, Birleşik Krallık 2,5 milyar dolar, Brezilya 2,4 milyar dolar, Singapur 1,9 milyar dolar, Suudi Arabistan 1,3 milyar dolar, Avustralya 1,2 milyar dolar ve Belçika 888 milyon dolar.