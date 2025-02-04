ABD'nin ek gümrük tarifeleri Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakan Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg zirvesinde ekonomideki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin ek gümrük tarifeleri

Enflasyonu kalıcı olarak aşağı çekmenin ilk öncelikleri olduğunu belirten Bakan Şimşek, ABD'nin ek gümrük tarifelerine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin zaten yüksek tarife standardında bulunduğunu belirten Şimşek, bu yüzden ABD'nin gümrük vergisinden etkilenmeyeceklerini belirtti.

Şimşek ekonominin şu anda trendin altında büyüdüğünü, ancak sürdürülebilir yüksek büyüme yörüngesine geçmek için bunun gerekli olduğunu söyledi.

Tüketici kredileri

Merkez Bankası ekibine güveninin tam olduğunu yineleyen Şimşek, bankanın tüketici kredileri konusunda sıkı duruşunu sürdürmesi gerektiğini ifade ederek, "Tüketici kredilerinde daha seçici olmalıyız. TCMB tüketici kredilerinde sıkı kalmaya devam etmeli" dedi.

Kurda yükselişi tolere edebiliriz

TL’nin değerlenmesiyle ilgili de Türk Lirası’nın değerlenmesini tartışmayacağını söyleyerek Türkiye’nin bir kur hedefinin olmadığı mesajını yineledi. TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Şimşek, “Program işe yaradıkça kurda yükselişi tolere edebiliriz. Mevcut ekonomi programı uygulandığı sürece Türk lirasında reel değerlenmenin süreceğine güvenebilirsiniz” diye konuştu.

Avrupa'daki büyümeye bağlı olduklarını kaydeden Şimşek "Avrupa'daki büyümeye bağlıyız ve oradaki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz. Avrupa'da pazar payımızı artırmamız gerekiyor. Rekabetçilik temel mesele değil, yapısal olarak dönüşümü destekliyoruz" yorumunu yaptı.