ABD'nin enflasyon göstergesi beklentilerin altında kaldı
Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları açıklandı. Açıklanan rakam beklentilerin altında seyretti.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) kasım verileri açıklandı.
Gıda ve enerji kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları kasımda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.
Piyasalarda çekirdek PCE'nin aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,9 artması bekleniyordu.
Çekirdek PCE ekimde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,8 düzeyindeydi.
Verinin ardından dolar endeksi 108 seviyesinin altına geriledi.