ABD'nin Gazprombank yaptırımı sonrası Türkiye ve Rusya arasında kritik toplantı

ABD geçen hafta Gazprombank'a yaptırım kararı alarak, gaz ödemelerinin tahsilatında kullanılan bankayı finansal sistemden çıkardı.

Bankanın devre dışı kalması ile Rusya'dan gaz ithal eden ülkeler, Rus gazı ödemelerini yapamayacaklarını belirtti. Türkiye'de konuyla ilgili Rus heyetleri ile bir araya geldi, muafiyet için izlenebilecek yolu değerlendirdi.

TCMB ve 4 bakanlık toplantıda hazır bulundu

Reuters'a konuşan Türk yetkili, heyetler arası toplantıya dışişleri, ticaret, enerji, hazine bakanlıkları ile Merkez Bankası yetkililerinin katıldığını ifade etti.

Rus heyetle yapılan toplantıda yaptırımın etkileri ve Türkiye'nin yaptırımlara tabi tutulmaması için neler yapılabilir konuları görüşüldü.

Ankara'nın Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ifade ettiği gibi ABD yaptırımlarından muafiyet istediğini belirten yetkili, "İran'a uygulanan petrol yaptırımlarında Türkiye'ye istisna uygulanmıştı, Türkiye, benzer bir istisnayı Gazprombank konusunda ABD'den almak istiyor. Rusya'ya çok sayıda yaptırım uygulansa da ticari alanda yaptırım uygulanmıyor, gaz ödemeleri konusunda da yaptırım uygulanmadan nasıl bir yol bulunabilir, bu görüşüldü" dedi.

Yetkili, ABD'nin de istisna getirilmesi üzerinde çalıştığını ifade etti.