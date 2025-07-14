ABD'nin gümrük hamlesi Avrupa'ya avantaj sağlayabilir

Generali Investments Araştırma Müdürü Thomas Hempell, ABD'nin uygulamaya koymayı planladığı yeni ticaret tarifelerinin, Avrupa Birliği açısından bir avantaja dönüşebileceğini belirtti. Hempell'e göre, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen ve AB mallarını kapsayan yüzde 30 oranındaki gümrük vergileri, ABD'de enflasyon baskısını artırabilir ve ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir.

"Vergilerin etkisi fiyatlarda görülmeye başlayacak"

Bu durumun, yüksek ithalat maliyetlerinden kaçınmaya çalışan AB için müzakere masasında daha güçlü bir pozisyon sağlayabileceğini ifade eden Hempell, "Halihazırda uygulanan vergilerin etkisi yakında ABD fiyatlarında görülmeye başlayacak" dedi.

Söz konusu tarifeler, Başkan Donald Trump'ın hafta sonunda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Trump'ın duyurduğu bu yeni gümrük politikası, hem ABD hem de AB üzerinde yakın zamanda bir uzlaşmaya varmaları yönünde baskı oluşturuyor.

Hempell ayrıca, yükselen girdi maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansımasının para politikası kararlarını da zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Hempell'in değerlendirmeleri, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin geçen hafta yaptığı açıklamaların ardından geldi. Goolsbee, gümrük vergilerindeki artışın ABD'deki enflasyon görünümünü olumsuz etkileyebileceğini ve bu durumun olası faiz indirimlerini geciktirebileceğini söylemişti.