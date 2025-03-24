ABD’nin gümrük tarifeleri otomotiv sektörünü alarma geçirdi! Sevkiyatlar 'rekor seviyede'

ABD’nin otomotiv sektörüne yönelik yeni gümrük tarifeleri getirme ihtimali, küresel üreticileri harekete geçirdi. CNBC-e'nin haberine göre şirketler, Başkan Donald Trump yönetiminin ek vergiler uygulama olasılığına karşı önlem alarak araç ve kritik bileşen sevkiyatlarını hızlandırıyor.

Sevkiyat talebi 'rekor seviyede'

Küresel otomotiv taşımacılığı şirketi Wallenius Wilhelmsen’in CEO’su Lasse Kristoffersen, Financial Times’a verdiği röportajda, Asya’dan ABD’ye yapılan sevkiyat taleplerinin rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Kristoffersen, “Müşterilerimizden gelen talep, taşıma kapasitemizin üzerine çıkmış durumda” ifadelerini kullanırken, gemi bulunabilirliği konusunda yaşanan sıkıntılar olmasa sevkiyat hacminin daha da artacağını vurguladı.

Hyundai ve Kia hız kazandı

Güney Koreli otomotiv üreticileri Hyundai ve Kia’nın, olası tarifeler yürürlüğe girmeden önce ABD’ye daha fazla araç göndermek için sevkiyatlarını hızlandırdığı belirtiliyor. Hyundai yetkilileri konuyla ilgili doğrudan bir açıklama yapmazken, “Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına sevkiyat planlarımızı sürekli olarak optimize ediyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Fiyat artışı ve tedarik zinciri endişesi

Sektör temsilcileri, yeni tarifelerin yürürlüğe girmesi durumunda tedarik zincirlerinde önemli aksaklıklar yaşanabileceğine ve otomobil fiyatlarında ciddi artışlar görülebileceğine dikkat çekiyor. Üreticiler, belirsizlik karşısında riskleri en aza indirmek için şimdiden önlemlerini alıyor.