ABD'nin gümrük vergisi uygulamasına Çin'den ilk hamle geldi!

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları resmen başladı. ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesi kararı bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yeni vergiler, bugün TSİ 08:01'de yürürlüğe girdi.

Ancak, ABD'nin bu hamlesine Çin'den yanıt gecikmedi. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'den ithal edilen kömür ve LNG'ye yüzde 15 vergi uygulanacak.

10 Şubat'ta yürürlüğe girecek

ABD'den alınan ham petrol tarım makinaları ve araçlara da ek yüzde 10 gümrük vergisi getirildi.

Maliye Bakanlığı, ABD mallarına yeni tarifelerin 10 Şubat'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı da, tungsten, tellür, rutenyum, molibden ve ruthetium ile ilişkili materyallere ihracat kontrolü uygulanacağını açıkladı.

Çin'e vergi erteleme kararı uygulanmadı

ABD Başkanı Donald Trump; Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini öngören bir kararname imzalamıştı. Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

Ancak Trump, Meksika ve Kanada'ya gümrük tarifeleri için erteleme kararı almış, Çin için böyle bir uygulama başlatmamıştı.

Hafta sonuna kadar ABD-Çin görümesi yok

Bir Beyaz Saray sözcüsü Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile hafta sonuna kadar görüşmeyeceğini söyledi.

2018'deki ilk döneminde Trump, Çin ile iki yıl süren bir ticaret savaşı başlatmış, yüz milyarlarca dolar değerindeki mala uygulanan gümrük vergileri küresel tedarik zincirlerini zora sokmuştu.

Ticaret savaşının sona ermesi için Çin 2020 yılında ABD mallarına yılda 200 milyar dolar daha fazla harcama yapmayı kabul etti. Ancak, COVID salgını buna engel oldu ve geçen ay açıklanan Çin gümrük verilerine göre yıllık ticaret açığı 361 milyar dolara çıktı.

Çin, yeni ticaret anlaşması teklifinde bulunmuştu.

Oxford Economics, Çin'in ekonomik büyüme tahminini düşürürken yayınladığı bir notta, "Ticaret savaşı henüz erken aşamalarda, bu nedenle daha fazla gümrük vergisi olasılığı yüksek" dedi.

Çin, geçtiğimiz günlerde ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerine karşılık olarak, Trump döneminde imzalanan "1. Aşama" ticaret anlaşmasını yeniden gündeme getirmeyi önermişti.