ABD'nin haftalık ticari ham petrol stok artışı: 3,9 milyon varil

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 900 bin varil arttı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 221 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol üretiminde artış söz konusu

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 21-27 Eylül haftasında 115 bin varil artarak 13 milyon 735 bin varile yükseldi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 171 bin varil artışla 6 milyon 628 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 19 bin varil azalışla 3 milyon 878 bin varil oldu.

EIA'nın Eylül 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 300 bin varil, gelecek sene ise 13 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.