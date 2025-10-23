ABD'nin ham petrol stokları beklentilerin aksine azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, piyasadaki artış beklentilerine rağmen geçen hafta düşüş kaydetti. Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları 1 milyon varil azalarak 422 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi. Analistler, stoklarda 2 milyon 200 bin varillik bir artış öngörüyordu.

EIA verileri, stratejik rezervlerde ise yaklaşık 800 bin varillik artış yaşandığını ortaya koydu. Böylece stratejik ham petrol stokları 408 milyon 600 bin varile yükseldi. Aynı dönemde, benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalarak 216 milyon 700 bin varile indi.

Üretim ve dış ticarette değişim

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 11-17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 7 bin varil azalarak 13 milyon 629 bin varil olarak gerçekleşti. Ham petrol ithalatı günlük 393 bin varil artışla 5 milyon 918 bin varile çıkarken, ihracat 263 bin varil düşüşle 4 milyon 203 bin varil seviyesinde kaydedildi.

EIA'nın Ekim 2025 tarihli Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin bu yılki günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 530 bin varil olmasının beklendiği belirtildi.