ABD'nin ham petrol stoklarında sürpriz düşüş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 400 bin varil azalarak 424 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Beklenti, stoklarda 600 bin varil civarında bir düşüş yaşanması yönündeydi.

Stratejik petrol rezervi ise aynı dönemde 500 bin varil artarak 410 milyon 900 bin varile yükseldi. Benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 300 bin varil arttı ve 207 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Günlük petrol üretimi geriledi

EIA verilerine göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretimi 8-14 Kasım haftasında 28 bin varil düşerek 13 milyon 834 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta günlük 729 bin varil artışla 5 milyon 950 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 342 bin varil artarak 4 milyon 158 bin varile ulaştı.

EIA'nın Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu, ABD’nin bu yıl günlük ortalama ham petrol üretiminin 13 milyon 590 bin varil olacağını öngörüyor.