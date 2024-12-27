ABD'nin kasım ayı mal ticareti açığı 103 milyar dolara yaklaştı

ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık yüzde 4,7 artışla 102,9 milyar dolara çıktı. Mal ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi 101,3 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticareti açığı, ekimde 98,3 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 7,4 milyar dolar artışla 176,4 milyar dolara ve mal ithalatı 12 milyar dolar yükselişle 279,2 milyar dolara çıktı.

Toptan eşya stoklarının tutarı kasımda aylık yüzde 0,2 azalarak 901,6 milyar dolara inerken, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,3 artışla 827,5 milyar dolara yükseldi.