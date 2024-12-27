ABD'nin kasım ayı mal ticareti açığı 103 milyar dolara yaklaştı
ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre, 'öncü dış ticaret açığı' olarak adlandırılan mal ticareti açığı, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artarak 102,9 milyar dolara ulaştı.
ABD'de mal ticareti açığı, kasımda aylık yüzde 4,7 artışla 102,9 milyar dolara çıktı. Mal ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi 101,3 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticareti açığı, ekimde 98,3 milyar dolar olmuştu.
Söz konusu dönemde mal ihracatı 7,4 milyar dolar artışla 176,4 milyar dolara ve mal ithalatı 12 milyar dolar yükselişle 279,2 milyar dolara çıktı.
Toptan eşya stoklarının tutarı kasımda aylık yüzde 0,2 azalarak 901,6 milyar dolara inerken, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,3 artışla 827,5 milyar dolara yükseldi.