"ABD'nin Nord Stream 2 yaptırımları bir haraç denemesi"

16 Temmuz 2020

Almanya Doğu Avrupa Ekonomik İlişkileri Komitesi'nden yapılan açıklamada ABD'nin Nord Stream 2 hattına dahil olan Avrupalı şirketlere uyguladığı yaptırımlarının bir "haraç denemesi" olduğu belirtildi.

Komite Başkanı Oliver Hermes, "ABD ücretsiz ve adil rekabet anlayışını çiğneyerek hiç bir kısıtlama olmaksızın yaptırımlar uygulayarak kendi ekonomik çıkarlarını gözetiyor. Dha önce de belirtildiği üzere Avrupa Komisyonu bağımsızlığına dışardan gelen saldırılara karşı çeşitli önlemler alarak kendini korumalı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın "kötücül" amaçlarının bir parçası olan firmalara net bir uyarıda bulunulduğunu ve söz konusu firmaların tolere edilmeyeceğini söylemiş ve Rusya'nın doğal gaz projelerini kullanarak Avrupa'yı Rusya'dan gelecek olan enerjiye bağımlı kılmaya çalıştığını eklemişti.