ABD'nin otomotiv tarifeleri AB'yi harekete geçirdi! Misilleme yolda...

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin ithal otomobillere yönelik duyurduğu yeni tarifeler konusunda açıklamada bulundu ve "Ekonomik çıkarlarımızı korumaya hazırız" dedi.

Gill, AB ve ABD arasındaki ilişkiyi yıkmak değil inşa etmek istediklerini, ABD tarafından açıklanan önlemlerin ise tamamen yanlış yönde olduğunu söyledi.

"Ortak pazarımızı, sanayimizi ve şirketlerimizi koruyacağız"

Gelecek hafta karşılıklı tarifeler adı verilen yeni bir dizi önlemin yürürlüğe gireceğini öğrendiklerini ifade eden Gill, "Bunları üzüntüyle karşılıyoruz ancak bunlara karşı da hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yapan Gill, henüz uygulanmamış eylemlere karşı olası yanıtın ne zaman geleceğini açıklayamayacağını ancak AB'nin zamanında, sert, iyi ayarlanmış ve amaçlanan etkiyi doğuracak biçimde karşılık vereceğinin altını çizdi, "AB, ortak pazarımızı, sanayimizi ve şirketlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacak" dedi.