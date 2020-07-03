ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 16 haftadır azalıyor

03 Temmuz 2020

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta üç adet azaldı. Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16 hafta üst üste düşmüş ve toplam 498 adet azalmış oldu.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 27 Haziran-2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre üç adet azalarak 185'e geriledi ve Haziran 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Dün günü 43,14 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı bugün 08.34'te 42,67 dolar seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise aynı dakikalarda 40,22 dolar seviyesindeydi. WTI dünü 40,65 dolar seviyesinde tamamladı.

ABD'de piyasalar 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün kapalı olacak.

Kaynak: AA