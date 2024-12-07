ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 482'ye yükseldi
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı. Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Kasım-6 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 5 artarak 482'ye yükseldi.
Yıllık rakamlara bakıldığında, bir yılda 21 adet azalmasına rağmen, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 30 Kasım-6 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 5 arttı.
Baker Hughes'un haftalık verilerine göre 482 sondaj kulesi bulunan ABD'de Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 72,09 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,30 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 68,54 dolar seviyesinde tamamlamıştı.