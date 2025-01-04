ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı açıklandı (4 Ocak 2025)
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes, ABD'nin petrol sondaj kulesi verilerini açıkladı. Kule sayısı 27 Aralık-3 Ocak'ta azalarak 482'ye geriledi.
AA
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ABD'dedi petrol sondaj kulesi sayısı 27 Aralık-3 Ocak'ta bir önceki haftaya göre 1 azalarak 482'ye geriledi; son bir yılda ise 19 azaldı.
Perşembe gününü 75,77 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 75,93 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,13 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembeyi 73,10 dolar seviyesinde tamamlamıştı.