ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 5 artarak 482'ye yükseldi. Yıllık olarak ele alındığında ise kule sayısı 47 adet azaldı.
AA
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı. Perşembe gününü 82,37 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,13 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 77,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,28 dolar seviyesinde tamamlamıştı.