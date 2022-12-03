ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Kasım - 2 Aralık haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermedi ve 627'de sabit kaldı.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 160 adet artış gösterdi.
Perşembe gününü 86,88 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 85,57 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 80,30 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81,33 dolar seviyesinde tamamlamıştı.