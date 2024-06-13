ABD'nin Rusya yaptırımları, ülkenin iç döviz piyasasını etkiledi

Moskova Borsası'na yönelik yaptırımların yalnızca iç döviz piyasasındaki işlemlerin yapısını değiştirdiğini vurgulayan açıklamada, ihracattan kaynaklanan döviz girişinin ve ithalat ödemelerininin etkilenmeyeceği belirtildi.

Döviz kurlarının artık tezgah üstü piyasadan elde edilen verilerle belirleneceğinin kaydedildiği açıklamada, vatandaşların ve şirketlerin bankalardan dolar ve Euro almalarıyla ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığı ifade edildi.

Dış ticaret ödemelerinin yüzde 80'i

Rus pazarında dolar ve Euro'nun payının son yıllarda önemli oranda azaldığına dikkati çekilen açıklamada, "Bu, ticaretin Doğu'ya yönlendirilmesinin ve ödemelerin ruble, yuan ve dost ülkelerin diğer para birimlerine değişmesinin bir sonucudur. Bu para birimleri şu anda dış ticaret ödemelerinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"ABD'nin uyguladığı yaptırımlar yasa dışı"

Açıklamada, Moskova Borsası'nda yuanın payının yüzde 54 seviyesinde bulunduğu ve döviz işlemlerinde çok kullanılan para birimi olduğunun altı çizildi. ABD Hazine Bakanlığı, Moskova Borsası'nı dün yaptırım listesine almış, kararın ardından Moskova Borsası'nda dolar ve Euro cinsinden yapılan işlemler sonlandırılmıştı. Rus yetkililer, ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımların yasa dışı olduğunu belirtiyor.