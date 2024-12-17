ABD’nin sanayi üretimi Kasım’da daraldı

ABD’de sanayi üretimi Kasım ayında beklenmedik bir şekilde daraldı. ABD Federal Rezervi tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. Bu sonuç, piyasaların yüzde 0,3'lük bir artış beklediği dönemde şaşırtıcı bir düşüşü işaret ediyor.

Ekim ayı verileri de revize edildi

Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verisi de aşağı yönlü revize edildi. İlk başta yüzde -0,3 olarak açıklanan Ekim ayı sanayi üretimi, yüzde -0,4 olarak revize edildi.

Kapasite kullanımı beklentilerin altında kaldı

Kasım ayında kapasite kullanım oranı yüzde 76,8 olarak kaydedildi ve bu da piyasa beklentisi olan yüzde 77,2 seviyesinin altında kaldı. Ekim ayı için kapasite kullanım oranı da yüzde 77,1’den yüzde 77,0’a revize edildi. Bu oran, ABD ekonomisinin sanayi üretimindeki verimlilik seviyesini gösteriyor ve düşük kapasite kullanımı, ekonomik büyüme ile ilgili endişelere neden olabilir.

İmalat sanayindeki durum

Kasım ayında imalat sanayi üretimi, motorlu taşıtlar ve parçalarındaki yüzde 3,5'lik artışın etkisiyle yüzde 0,2 arttı. Ancak, imalat sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 1,0'lık bir gerileme görüldü. Bu durum, üretim ve tüketim tarafında zorlukların devam ettiğine işaret ediyor.

Küresel etkiler ve yatırımcı endişeleri

Bu veriler, küresel ekonomik yavaşlama ve artan maliyetlerin ABD ekonomisinin sanayi üretimi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını gösteriyor. Sanayi üretimindeki bu daralma, özellikle tüketim malları ve yatırım ürünleri üretiminde zorluklar yaşandığını gösteriyor. Piyasalar bu durumu, ABD ekonomisinin büyüme hızını etkileyebilecek önemli bir gösterge olarak değerlendiriyor.