ABD'nin şubat ayı yeni konut satışları açıklandı!

ABD'de yeni konut satış sayısı, geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 1,8 artarak 676 bine ulaştı.

Ticaret Bakanlığı verilerin göre, ülkede yeni konut satışları, şubatta yıllık bazda da yüzde 5,1 yükseldi. Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 682 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, ocakta yüzde 6,9 azalışla 664 bin olarak kaydedilmişti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 3 azalarak 414 bin 500 dolara indi.