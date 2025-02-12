ABD'nin tarife ülkelerinden yaptığı yıllık ithalat ortaya çıktı

ABD'nin 2024'te yaptığı ithalatın yüzde 42'sini Çin, Kanada ve Meksika oluştururken, bu üç ülkeden yapılan ithalat geçen yıl yüzde 3 artarak 1 trilyon 357,5 milyar dolara ulaştı.

İthalatta başı Meksika çekiyor

ABD'nin ithalatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 510 milyar dolarla Meksika'nın ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ülkeyi 462,7 milyar dolarla Çin, 422,2 milyar dolarla Kanada takip etti. Bu dönemde yıllık bazda Meksika ve Çin'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 3 artış kaydederken, Kanada'dan yapılan dış alım ise yüzde 2 azaldı.

Bu verilerle birlikte ABD'nin 2024'te yaptığı ithalatın yaklaşık yüzde 42'sinin ek gümrük tarifelerinin odağındaki Çin, Kanada ve Meksika'dan yapıldığı ortaya çıktı.

Motorlu taşıtlar ve yedek parça alımı Meksika'dan

Söz konusu dönemde ABD'nin en çok ithalat yaptığı ülke de Meksika oldu. ABD, bu ülkeden toplamda 137,2 milyar dolarlık motorlu taşıt ve yedek parça, 105,9 milyar dolarlık makine ve ekipman ile 87,6 milyar dolarlık elektrikli makine ve ekipman satın aldı.

Öte yandan, ithalat artışlarına bakıldığında en çok artışın 24,2 milyar dolarla makine ve ekipmanlarında oldu. Bu kalemi, 7,2 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçalarıyla 2 milyar dolarla elektrikli makine ve ekipmanları izledi.

İthalatın en çok düştüğü kalemler ise 8,2 milyar dolarla mineral yakıtlar, 538 milyon dolarla mobilya ürünleri, 486 milyon dolarla demir ve çelik malzemeleri oldu.

Elektrikli makine ve ekipmanlar Çin'den

ABD, küresel ticarette en büyük rakibi olarak gördüğü ve birçok kez "ticaret savaşlarına" girdiği Çin'den geçen yıl 462,7 milyar dolarlık ithalat yaptı. Çin'den yapılan en fazla dış alım kalemini 127,1 milyar dolarla elektrikli makine ve ekipmanlar oluşturdu. Bu sektörü, 85,1 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, 32 milyar dolarla oyuncaklar, spor malzemeleri ve aksesuarlar izledi.

Öte yandan, değer bazında en fazla ithalat artışı 1,8 milyar dolarla medikal ürünler gerçekleşirken, bunu 1,6 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları izledi.

İthalatın en çok düştüğü kalemler ise 1,3 milyar dolarla oyuncaklar, spor malzemeleri ve aksesuarları, 760 milyon dolarla makine ve ekipman ile 254 milyon dolar demiryolu ve tramvay araçları ile hat donanımları oldu.

En fazla mineral yakıtlar Kanada'dan

ABD, Trump'ın ilave gümrük vergisi uygulamayı planladığı Kanada'dan geçen yıl 422,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Kanada'dan en çok ithal edilen ürünlere bakıldığında ise ilk sırada 131 milyar dolarla mineral yakıtlar yer aldı. Bu ürünü, 50,8 milyar dolarla motorlu taşıtlar ve yedek parçaları, 30,3 milyar dolarla makine ekipmanları takip etti.

Bu ülkeden sağlanan ithalatta en fazla artış 1,4 milyar dolarla mineral yakıtlarda görüldü. Bunu, 1,3 milyar dolarla hava ve uzay taşıtları ve parçaları izledi.

ABD'nin, Kanada'dan ithalatında en çok düşen kalemler ise 5,6 milyar dolarla demir yolu ve tramvay araçlar, 3 milyar dolarla değerli taşlar, metaller ve taklit mücevherler ve 1,6 milyar dolarla makine ekipmanlar olarak sıralandı.