Türkiye ve ABD arasında iş fırsatlarının tartışıldığı ve değerlendirildiği Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları toplantısı Ankara'da yapıldı.

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Ankara Şubesi tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye ile ABD arasında sağlam temellere dayanan dostluk ve ticaret ilişkisinin olduğunu söyledi.

“Ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hepimizin ortak hedefi olmalı” diyen Yavuz, “Hacmin yanında esas önemli olan da katma değerli ihracat kalemlerinin çoğalması, bu alanlardaki iş birliklerinin artması olmalı." İfadesini kullandı.

“Türkiye'nin önüne büyük bir fırsat geldi”

ATO Başkanı Gürsel Baran ise COVID-19 salgını sürecinde ve son zamanlarda yaşanan gelişmeler dolayısıyla Türkiye'nin önüne, dünyanın tedarik merkezi olma konusunda büyük fırsat geldiğini söyledi.

Türkiye'nin, doğru politikalarla, lojistik ve tedarik merkezi olma yolunda bu fırsatı kaçırmayacağını ifade eden Baran, "ABD'nin ticaret alanında en güveneceği ülkelerden biri Türkiye olmalı. Biz farklı bir ülkeyiz. Bunu başaracağız. Dost ülkeyiz, müttefik ülkeyiz. Çok yakın gelecekte göreceksiniz ki ticaretten de dünyada ticareti en fazla yaptığımız ülkelerin başında ABD gelecek. Bu potansiyel bizde var." değerlendirmesinde bulundu.

"Tedarikin güvenilirliği ve sürdürülebilirliğinin önemi arttı"

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Sanlı da, Türkiye'nin güvenilir bir tedarikçi oluğunu uluslararası arenada vurguladıklarını bildirerek Türkiye'de potansiyeli yüksek birçok sanayici ve ihracatçının ABD pazarında yeterli yer edinmediklerini gözlemlediklerini ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Salgın sürecinde dünyada tedarikin ucuzluğunun değil güvenilirliği ve sürdürülebilirliğinin öneminin arttığını belirten Sanlı, bu kapsamda Türkiye'nin tasarım ve üretim gücüyle öne çıktığını kaydetti.

Derneğin Ankara Şube Başkanı Nuray Karalar da, "Dernek olarak 30 yıldan bu yana ABD Ticaret Odasının Türkiye'de temsilcisi olarak ticari konularda köprü vazifesi görüyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.