ABD'nin ticari ham petrol stok düşüşü beklentileri aştı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azaldı. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artarak 390 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artışla 212 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Üretim artmaya devam ediyor

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 16-22 Kasım haftasında 295 bin varil artarak 13 milyon 937 bin varile yükseldi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 600 bin varil azalarak 6 milyon 83 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 285 bin varil artışla 4 milyon 663 bin varil oldu.