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ABD'nin ticari ham petrol stok düşüşü beklentileri aştı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarıyla ilgili verileri paylaştı. Söz konusu verilere göre, geçen hafta yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azalan ticari ham petrol stoğu, 428 milyon 400 bin varil seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

AA
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 800 bin varil azaldı. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artarak 390 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 300 bin varil artışla 212 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Üretim artmaya devam ediyor

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 16-22 Kasım haftasında 295 bin varil artarak 13 milyon 937 bin varile yükseldi. Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 600 bin varil azalarak 6 milyon 83 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 285 bin varil artışla 4 milyon 663 bin varil oldu.

 